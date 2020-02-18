Спроектировать ER-модель БД

Нужен парсер сайта ФССП (нужно вывести все активные задолженности физического лица с суммами и возможностью выгрузки полученных данных в excel. Объем запрашиваемых должников примерно 1500-2000 за раз)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Производителю электронных устройств(ЭУ) требуется спроектировать Базу Данных (postgresql) для будущего облачного сервиса (Django) по управлению и мониторингу данными устройствами.
- учет ЭУ (характеристики, модели и т.д.)
- Клиентская база
- Хранение переданной с ЭУ информации
Прошу озвучивать примерную стоимость работ, Стартап молодой без больших финансовых возможностей.
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