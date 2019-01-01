Нужен парсер картотеки арбитражных дел, который ежедневно парсит базу данных КАД по заданным в интерфейсе номерам дела и в случае обнаружения в деле новых документов рассылает уведомления на заданные имейлы(или в групповой чат телеграма если возможно). А так же нужен поиск по ОГРН, в случае подачи новых исков по данному ОГРН в судах, отправляет уведомления. Ждем, ваш отклик, с паролем на то что вы прочли задачу полностью: "кадбот" с условиями работы и стоимостю.