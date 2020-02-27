Парсинг сайтов-аптек

Добрый день.

Необходимо сделать парсинг препаратов из аптек, список которых я кину в переписке с предполагаемым исполнителем. Далее загрузить сие в свою версию Opencart'а и сделать экспорт, который я приму как результат. Картинки отдельным архивом.

По сути, нужно сделать копии сайтов-аптек с категориями, подкатегориями и сложениями с описаниями препаратов и фоткам к ним.

Цена указана за сайт.