Парсинг сайтов-аптек

Необходимо сделать аналогичную уже существующей веб-форме Шаги: 1 Аутентификация (тел) 2 Выбор провинции (40шт) 3 Выбор услуги (от 3 до 15шт в зависимости от провинции) 4 Информационное окно (в зависимости от выбранной услуги) 5 Непосредственно данные (от 4 до 10 полей в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо сделать парсинг препаратов из аптек, список которых я кину в переписке с предполагаемым исполнителем. Далее загрузить сие в свою версию Opencart'а и сделать экспорт, который я приму как результат. Картинки отдельным архивом.
По сути, нужно сделать копии сайтов-аптек с категориями, подкатегориями и сложениями с описаниями препаратов и фоткам к ним.
Цена указана за сайт.
- Похожие заказы
- Базы данных3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужна база компаний из 2Gis одного региона. В формате Excel: название, адрес, телефон, электронный адрес. Пишите, пожалуйста, цену.Завершен4 года назад
Задание для ВКР. Есть небольшая организация (ИП), занимающаяся разработкой ПО под заказ. Приложение необходимо реализовать на C#, также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio. База данных может быть создана ...Завершен4 года назад
Необходимо провести выгрузку данных для 4х контрагентов со следующих электронных торговых площадок: - РТС, Комита, Газнефтеторг, Roseltorg,B2B center, Фабрикант Период размещения заявок на закупку: с01.01.2019 по 31.12.2019 Выходные данные: 1. Распределение закупок по типам для разных заказчиков 2. Распределение закупок по ...Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
Создать удобный редактор и вьювер для многопользовательской базы данных,содержащей информацию в виде чисел, текста, фото и видео. Web-версия и мобильное приложение (начинаем с iOS Swift) Добавить: - модуль для вывода статистики, формирования аналитического отчета; - модуль корректировки записей ...Базы данныхнет заявокЗакрыт4 года назад
Привет. Нужно спрасить 5к объявлений с указанного сайта. Смапить их под мою модель данных. Залить в мою базу. Спасибо.Базы данных8 заявокЗакрыт4 года назад
- $8
Заказать помесячно начиная с 07.2013 (больше период не дают) отчеты в личном кабинете скопипастить одну из колонок в файл эксель.Базы данныхнет заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Нужен человек, знающий php для реализации нескольких функций для сайта. Функция 1: Заполнение таблицы рандомными строками с txt файла. + Динамическое изменение первая строка берется с файла, вторая заполняется первой, третья второй и т.д Функция 2: Рандомное ...Завершен4 года назад
Нужно сделать скрипт по заданию и пояснительную записку к нему. Усложнять ничего не нужно, сделать на простом уровне. Вариант задания в виде текста и готовой базы предоставлю. Создание всех объектов должно быть отражено в скрипте. Проектирование ...Базы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $8
Задание. 1. Выбрать предметную область 2. Выполнить системный анализ предметной области. 3. Построить ER-модель базы данных. 4. Перейти к реляционной модели данных (таблиц должно быть не меньше 5). 5. Создать БД в Postgresql. (освоить приемы создания таблиц через конструктор и ...Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад