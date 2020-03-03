Спарсить разделы и подразделы на сайте

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Добрый день!

Необходимо спарсить список компаний с контактными данными следующих подразделов на определенном сайте.

    То есть начинаете с первой ссылке и поехали собирать данные в таблицу EXCEL:

    - один файл на эту БД

    - внизу название листа согласно название ссылки Лексырье, мята и так далее

    Нужны все контактные данные по каждой компании по каждой ссылке.

    Жду предложение с указанием сроков и цена на реализацию задачи.

    C Уважением,

    Артем

    4 года назад
    TradeMaster
    35 летРоссия
    4 года в сервисе
    Был
    4 года назад
    Выбранный исполнитель
    mrPuh
    43 годаРоссия
    14 лет в сервисе
    Был
    2 часа назад
    4 года назад
    $30
    1 день
    Добрый день! Прошу прощения за задержку с отзывом - были объективные производственные причины! Ильдар - профессионал. Мало слов - много дела. Сделал все вовремя и в срок. Претензий нет, один положительный отзыв. Благодарю! Буду обращаться вновь!
    Спасибо за отзыв! Понятное ТЗ и быстрая оплата - рекомендую!
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