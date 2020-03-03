Спарсить разделы и подразделы на сайте

Добрый день!

Необходимо спарсить список компаний с контактными данными следующих подразделов на определенном сайте.

То есть начинаете с первой ссылке и поехали собирать данные в таблицу EXCEL:

- один файл на эту БД

- внизу название листа согласно название ссылки Лексырье, мята и так далее

Нужны все контактные данные по каждой компании по каждой ссылке.

Жду предложение с указанием сроков и цена на реализацию задачи.

C Уважением,

Артем