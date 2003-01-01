Многопоточный парсинг

1. Есть БД с несколькими таблицами и запрос, который выводит данные в виде HTML-таблицы. 2. Нужно доработать запрос так, чтобы из одной ячейки таблицы EVENT получать данные с разделителем ^,^, сравнивать их с другой ячейкой таблицы ...
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1. https://www.copart.com/lot/61601949/ это одни лот автомобиля с него нужно получить данные https://prnt.sc/r434pu и разложить в вашей бд, для дальнейшего сравнения. Обезательным фактором является фото их нужно передавать ссылками https://prnt.sc/r43603 . За первый парсинг получится 90 тысяч таких автомобилей, дальше каждый день 5-7 тысяч новых позиций их все нужно сохранить BD мы можем дать апи или вы дадите апи для подключения как будет удобно
2. Данные по вашей бд сравнивать на наличие новых автомобилей, уникальный номер это VIN автомобиля
Проблемы с которыми столкнетесь:
1. Incapsula
2. Перманентная блокировка
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