Многопоточный парсинг

1. https://www.copart.com/lot/61601949/ это одни лот автомобиля с него нужно получить данные https://prnt.sc/r434pu и разложить в вашей бд, для дальнейшего сравнения. Обезательным фактором является фото их нужно передавать ссылками https://prnt.sc/r43603 . За первый парсинг получится 90 тысяч таких автомобилей, дальше каждый день 5-7 тысяч новых позиций их все нужно сохранить BD мы можем дать апи или вы дадите апи для подключения как будет удобно

2. Данные по вашей бд сравнивать на наличие новых автомобилей, уникальный номер это VIN автомобиля

Проблемы с которыми столкнетесь:

1. Incapsula

2. Перманентная блокировка