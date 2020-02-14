Создать подключение к бд mongo

Нужен парсер картотеки арбитражных дел, который ежедневно парсит базу данных КАД по заданным в интерфейсе номерам дела и в случае обнаружения в деле новых документов рассылает уведомления на заданные имейлы(или в групповой чат телеграма если ...
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Добрый день.Имеем проект на node.js к которому нужно добавить взаимодействие с бд. Бд может быть mongo или какая либо аналогичная nosql.Так же нужна помощь с функционалом самого приложения. Опыт с node.js крайне желателен.
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