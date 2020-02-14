Создать подключение к бд mongo

Добрый день. Необходимо сделать парсинг препаратов из аптек, список которых я кину в переписке с предполагаемым исполнителем. Далее загрузить сие в свою версию Opencart'а и сделать экспорт, который я приму как результат. Картинки отдельным архивом. По сути, ...