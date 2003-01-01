Формирование pdf-бланка из полей в Excel

Нужно добавить в группу Telegram около 1500 людей. Это делается только вручную. Нужно будет добавить все контакты себе в телефон в "контактную книгу", после чего добавить их всех в указанную группу. Срок сдачи работы: 20 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть pdf-бланк компании. Нужно сделать автоматические формирование этого бланка из входных данных из полей в excel.
Входные столбцы:
ФИО
Должность
Название компании
Мероприятие
Пример: Мы заполняем по этим столбцам 100-200 строк. После нажимаем запуск и в определенной папке появляются 100-200 pdf файлов по образцу.
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