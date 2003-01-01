Формирование pdf-бланка из полей в Excel

Базы данныхЗакрыт14 заявок296 просмотров
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Есть pdf-бланк компании. Нужно сделать автоматические формирование этого бланка из входных данных из полей в excel.

Входные столбцы:

E-mail

ФИО

Должность

Название компании

Мероприятие

Пример: Мы заполняем по этим столбцам 100-200 строк. После нажимаем запуск и в определенной папке появляются 100-200 pdf файлов по образцу.

4 года назад
JuliaZ
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
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