Добавить в чат людей

Нужно добавить в группу Telegram около 1500 людей. Это делается только вручную. Нужно будет добавить все контакты себе в телефон в "контактную книгу", после чего добавить их всех в указанную группу. Срок сдачи работы: 20 февраля, 11:00 по киевскому времени.