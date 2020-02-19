Парсер с 10 сайтов под нашу структуру БД (цену предлагайте)

Требуется спарсить информацию (30 переменных) о 400+ университетах с 10 различных сайтов (разная структура данных у доноров) под нашу структуру БД (результат в виде CSV таблицы).

Также возможна опция полного парсинга всех данных об университетах на этих сайтах: возможно, это будет даже проще. Готов обсудить детали позднее.

Более подробное тз предоставлю откликнувшимся.

Сложно назвать корректную сумму за парсер каждого из сайтов + объединение данных с них, поэтому жду ваших предложений.