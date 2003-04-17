Здравствуйте, ищу программиста, готового разработать бота-логгера Задача бота: Он должен логировать удаление и редактирование сообщений ОТ ИМЕНИ СООБЩЕСТВА в диалогах группы и выдавать логи в личку определённого ВК аккаунта Принцип работы: 1) Администратор сообщества удаляет/редактирует сообщение из диалога ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, ищу программиста, готового разработать бота для работы в ВК Задача бота: Он должен заносить в чёрный список сразу нескольких групп те страницы, ссылки на которых ему будут как-то передавать администраторы (например, администраторы будут скидывать ссылки ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужен человек, который способен написать бота, который сможет сам ставить на определённые исходы в киберспорте, используя БК LOOT BET. Суть в том, что есть определённая стратегия, бот должен ей следовать и делать ставки в ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад