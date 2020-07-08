Приложение на JavaFX + База данных

Необходимо сделать приложение используя Scene Builder и разметку TabPane как основную с 14ю вкладками.

В каждой вкладке будет находится таблицы как просто на разметке, так и на разметке Accordion согласно приложенному образцу.

Колонки таблицы должны будут хранить в себе текст, числовые значения, элементы CheckBox, ComboBox, DatePicker и производить вычисления.

Данные в таблицу необходимо заносить в ячейку по клику мыши.

Большинство количество таблиц будет фиксировано, но будет и часть таблиц количество которых необходимо будет указать при старте программы.

Каждая таблица должна быть взаимосвязана.

Например: результаты первой таблицы складываются со второй, и отображаются в третей, а те в свою очередь отнимаются от четвертой отображаются в пятой, но уже в другой вкладке.

Все данные должны хранить в MySQL.