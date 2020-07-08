Есть партнерская база данных, которую размещают на сайте Циан. Ее нужно импортировать в объявления на сайте, который работает на Wordpress, плагин WP Adverts. База есть в наличии. нужно предусмотреть возможность обновления базы ежедневно, вручную или удаленно ...
Приложение на JavaFX + База данных
Необходимо сделать приложение используя Scene Builder и разметку TabPane как основную с 14ю вкладками.
В каждой вкладке будет находится таблицы как просто на разметке, так и на разметке Accordion согласно приложенному образцу.
Колонки таблицы должны будут хранить в себе текст, числовые значения, элементы CheckBox, ComboBox, DatePicker и производить вычисления.
Данные в таблицу необходимо заносить в ячейку по клику мыши.
Большинство количество таблиц будет фиксировано, но будет и часть таблиц количество которых необходимо будет указать при старте программы.
Каждая таблица должна быть взаимосвязана.
Например: результаты первой таблицы складываются со второй, и отображаются в третей, а те в свою очередь отнимаются от четвертой отображаются в пятой, но уже в другой вкладке.
Все данные должны хранить в MySQL.
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