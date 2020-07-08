Приложение на JavaFX + База данных

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт5 заявок912 просмотров

Необходимо сделать приложение используя Scene Builder и разметку TabPane как основную с 14ю вкладками.

В каждой вкладке будет находится таблицы как просто на разметке, так и на разметке Accordion согласно приложенному образцу.

Колонки таблицы должны будут хранить в себе текст, числовые значения, элементы CheckBox, ComboBox, DatePicker и производить вычисления.

Данные в таблицу необходимо заносить в ячейку по клику мыши.

Большинство количество таблиц будет фиксировано, но будет и часть таблиц количество которых необходимо будет указать при старте программы.

Каждая таблица должна быть взаимосвязана.

Например: результаты первой таблицы складываются со второй, и отображаются в третей, а те в свою очередь отнимаются от четвертой отображаются в пятой, но уже в другой вкладке.

Все данные должны хранить в MySQL.

MySQL
5 лет назад
guest_15921467210084
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Demevag
Виктор 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$210
14 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Андрей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Павел
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Demevag
Виктор 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Импорт базы данных Циан на сайт Wordress

    Есть партнерская база данных, которую размещают на сайте Циан. Ее нужно импортировать в объявления на сайте, который работает на Wordpress, плагин WP Adverts. База есть в наличии. нужно предусмотреть возможность обновления базы ежедневно, вручную или удаленно ...

    WordPress
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Найти изменения в программе.

    В программе найти изменения, что добавляется и что изменяется. Показать мне где изменения и что меняется. Вероятно информация закриптована. Приложение работает в JAWA.  Более подробная информация в обсуждениях

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • База данных в Access + код

    $20

    Нужно допилить базу данных базу данных Access (см скрин в приложении) для Контрольно пропускного пункта.  Либо готов рассмотреть более удобное решение – такое, чтобы охранник, который не работал ранее с компьютером, на ...

    Базы данных20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг Телеграм - каналов

    Необходимо написать скрипт, который будет по моему выбору парсить подписчиков определенных каналов в телеге. Не групп, а именно каналов.

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптмизировать БД wordpress

    Есть магазин с woocommerce на wordpress  Необходимо оптимизировать кол-во запросов в БД для более быстрой загрузки сайта.  Таблица wp_options весит уже почти 90 Мб, что не есть хорошо. ...

    WooCommerceWordPress
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • База данных

    $70

    Нужно очень срочно. До завтрашнего дня выполнить данную задачу. Задание — автоматизация деятельности музея искусств. Приложение следует реализовать на C# (либо С/С++), также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio.  ...

    SQLite
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • UML диаграмма проекта

    Добрый день! Нужна uml диаграмма проекта по примеру сайта. В дальнейшем будет использоваться для создания веб-приложения. 1 роль. Страницы доступные без регистрации. Процесс регистрации и авторизации. ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад