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Оптмизировать БД wordpress
Есть магазин с woocommerce на wordpress
Необходимо оптимизировать кол-во запросов в БД для более быстрой загрузки сайта.
Таблица wp_options весит уже почти 90 Мб, что не есть хорошо.
Заявки оставлять только специалистам, которые работали с этим и имели опыт успешного ускорения сайта через оптимизацию БД.
Заявки фрилансеров
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