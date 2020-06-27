Оптмизировать БД wordpress

Есть магазин с woocommerce на wordpress

Необходимо оптимизировать кол-во запросов в БД для более быстрой загрузки сайта.

Таблица wp_options весит уже почти 90 Мб, что не есть хорошо.

Заявки оставлять только специалистам, которые работали с этим и имели опыт успешного ускорения сайта через оптимизацию БД.