Найти ссылки на патенты устройств или их компонентов

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Закрыт3 заявки927 просмотров

Найти ссылки патенты компонентов устройств:

MicroBit,

Arduino,

MakeCode Microsoft,

Raspberry PI

5 лет назад
APolonskiy
Виктор 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даная
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад

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