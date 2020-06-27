Найти ссылки на патенты устройств или их компонентов

Нужно очень срочно. До завтрашнего дня выполнить данную задачу. Задание — автоматизация деятельности музея искусств. Приложение следует реализовать на C# (либо С/С++), также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio. ...