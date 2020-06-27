Есть магазин с woocommerce на wordpress Необходимо оптимизировать кол-во запросов в БД для более быстрой загрузки сайта. Таблица wp_options весит уже почти 90 Мб, что не есть хорошо. ...
Парсинг Телеграм - каналов
Необходимо написать скрипт, который будет по моему выбору парсить подписчиков определенных каналов в телеге. Не групп, а именно каналов.
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