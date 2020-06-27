Найти изменения в программе.

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Закрыт4 заявки942 просмотра

В программе найти изменения, что добавляется и что изменяется. Показать мне где изменения и что меняется. Вероятно информация закриптована. Приложение работает в JAWA.  Более подробная информация в обсуждениях

5 лет назад
guest_15941095425196
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