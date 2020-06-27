База данных в Access + код

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт20 заявок1523 просмотра

Нужно допилить базу данных базу данных Access (см скрин в приложении) для Контрольно пропускного пункта. 

Либо готов рассмотреть более удобное решение – такое, чтобы охранник, который не работал ранее с компьютером, на запутался. 

1. время въезда – автоподстановка текущего времени при добавлении записи в форме или таблице

2. дата – автоподстановка текущей даты

3. время въезда и выезда – чтобы появлялось удобное окошко для выбора времени (часы и минуты)

4. добавит отчет, чтобы можно было выбрать любой параметр для поиска машины (диапазон времени, дату, и т.д.)

5. вынести а) наименований организации в отдельную таблицу (сейчас просто набор фиксированных значений), б) типа груза 

Идеально если вся базы будет выглядеть только как форма и таблица, без панели управления аксесом.

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MoonS
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