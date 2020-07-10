Импорт базы данных Циан на сайт Wordress

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен3 заявки368 просмотров

Есть партнерская база данных, которую размещают на сайте Циан. Ее нужно импортировать в объявления на сайте, который работает на Wordpress, плагин WP Adverts. База есть в наличии. нужно предусмотреть возможность обновления базы ежедневно, вручную или удаленно через файл на другом сервере. Доступ к обновлению будет иметь только как администратор, так и определенный пользователь (подписчик, клиент). Нужно иметь возможность отключение всех объявлений одновременно (удаление из базы одним кликом)

будет ежедневный бэкап файл из сайта циан, его нужно просто импортировать в базу плагина Wordpress, можно вручную, попроще. Но должна быть функция удаления ранее импортированных данных. Или же кнопкой "очистить базу" для конкретного пользователя (импорт делает определенный юзер wordpress). Да, старые данные должны заменяться. Ну или предусмотреть попроще: удалять всю базу с объявлениями перед заливкой новых данных. В базе уже есть объявления, поэтому импорт новой базы будет только в определенную категорию и с привязкой к одному пользователю.

WordPress
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