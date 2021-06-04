Лабораторная работа JavaFX. Параллельные и распределенные вычисления

Есть три лабораторные работы. Нужно выполнить каждую лабораторную работу, написать код и записать видео выполнения, пример скину отдельно. Отчет для примера тоже есть. Сроки до 3 июня. Пишите про каждую лабу отдельно, желательно их делать ...