Лабораторные работы по ИКТ в образовании

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Закрыт2 заявки599 просмотров

Необходимо сделать 6 лабораторных работ по предмету ИКТ в образовании. Предлагайте сроки и цены. Лабораторные работы по типу сделать AVI-фильм, презентацию и т.д. За подробностями пишите в ЛС, отправлю методичку

4 года назад
fournineteen
Дмитрий 
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Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Лиза
 
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4 года назад
Игорь
 
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4 года назад