Нужно сделать 4 лабораторных работы по тз. Все задание на украинском, если в этом только проблема, прошу сообщить. Переведу текста. Вариант 4
Срочно помочь составить алгоритм подсчета количества не выпадения
Есть рулетка, с нее парсятся данные и записываются в бд. Суть в том чтобы посчитать максимальное количество не выпадения чисел.
Нужно лишь объяснить мне.
Пример
Числа: 0 0 0 0 1 2 1 1 2 3 4 5 5 6 5 6 6 6 1
Макс серия не выпадения
0-14
1-10
2-10
3-9
4-10
5-11
6-13
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