Срочно помочь составить алгоритм подсчета количества не выпадения

Есть рулетка, с нее парсятся данные и записываются в бд. Суть в том чтобы посчитать максимальное количество не выпадения чисел.

Нужно лишь объяснить мне.

Пример

Числа: 0 0 0 0 1 2 1 1 2 3 4 5 5 6 5 6 6 6 1

Макс серия не выпадения

0-14

1-10

2-10

3-9

4-10

5-11

6-13