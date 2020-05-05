Лабораторные работы по компьютерной графике

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Есть три лабораторные работы. Нужно выполнить каждую лабораторную работу, написать код и записать видео выполнения, пример скину отдельно. Отчет для примера тоже есть. Сроки до 3 июня. Пишите про каждую лабу отдельно, желательно их делать параллельно. Цена обсуждается,

4 года назад
olyaave
Ольга 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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