2 лабораторные работы c/c++

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт1 заявка554 просмотра

Сделать 2 лабораторные работы и отчёты к ним по шаблону (цена договорная)

4 года назад
way_z2
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

RabkovWork
Николай 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-5)
4 года назад
$12
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

RabkovWork
Николай 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-5)
4 года назад