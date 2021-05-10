C++

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Розглянемо реалізацію лінійного списку L з використанням вказівників. Формально структура зв’язаного списку визначається так:

typedef int ELEMT;

typedef struct list

{

ELEMT element;

struct list * next;

} DLIST;

Запропонуйте алгоритм “обернення” списку. Застосування ал-горитму повинно призводити до зміни зв’язків між елементами списку так, щоб порядок елементів змінювався на зворотній. Реалізуйте алгоритм у вигляді функції inversList. Прототип фу-нкції

DLIST * inversList(DLIST * pH);

// Функція повертає вказівник на перший елемент оберненого списку

// pH – вказівник на перший елемент списку

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