Написать программу для работы по запросам оператора с упорядоченной таблицей в двух ключевом ограниченном пространстве, реализованной в виде Q-дерева поиска. Количество элементов в одном квадрате ограничено числом N. Узел дерева содержит границы ключей в ...
C++
Розглянемо реалізацію лінійного списку L з використанням вказівників. Формально структура зв’язаного списку визначається так:
typedef int ELEMT;
typedef struct list
{
ELEMT element;
struct list * next;
} DLIST;
Запропонуйте алгоритм “обернення” списку. Застосування ал-горитму повинно призводити до зміни зв’язків між елементами списку так, щоб порядок елементів змінювався на зворотній. Реалізуйте алгоритм у вигляді функції inversList. Прототип фу-нкції
DLIST * inversList(DLIST * pH);
// Функція повертає вказівник на перший елемент оберненого списку
// pH – вказівник на перший елемент списку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Лабораторные работынет заявокЗакрыт4 года назад
- $6
Прошу выполнить роботу до завтрашнего утра.Закрыт4 года назад
2-3 дня на лабы по ассемблеру 1 курс 5 лаб нужно сделатьЗакрыт4 года назад
Есть три лабораторные работы. Нужно выполнить каждую лабораторную работу, написать код и записать видео выполнения, пример скину отдельно. Отчет для примера тоже есть. Сроки до 3 июня. Пишите про каждую лабу отдельно, желательно их делать ...Закрыт4 года назад
Необходимо сделать 6 лабораторных работ по предмету ИКТ в образовании. Предлагайте сроки и цены. Лабораторные работы по типу сделать AVI-фильм, презентацию и т.д. За подробностями пишите в ЛС, отправлю методичкуЛабораторные работы2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Составление геолого-геоморфологического профиля. более подробно отправлю задания,карты и все материалы срок выполнения 1 деньЗакрыт4 года назад
Есть рулетка, с нее парсятся данные и записываются в бд. Суть в том чтобы посчитать максимальное количество не выпадения чисел. Нужно лишь объяснить мне. Пример Числа: 0 0 0 ...Закрыт4 года назад
Нужно сделать 4 лабораторных работы по тз. Все задание на украинском, если в этом только проблема, прошу сообщить. Переведу текста. Вариант 4Закрыт4 года назад
Нужно сделать 4 лабораторных работы по тз в мануале.Закрыт4 года назад
- $10
Максимально просто реализовать алгоритм Беллмана-Форда для неориентированного графа на c++ в консоли без ооп, граф фиксированный, вбит в самом коде. 10 вершин - вес положительный. С подробным объяснением что и как делается в коде.Лабораторные работы1 исполнительЗакрыт4 года назад