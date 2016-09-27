Отфильтровать некоторые разделы в каталоге

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

На сайте https://www.grouppartner.kz (зеркало для Казахстана)

В каталоге убрать все разделы, которые называются Brass

Например 

http://prntscr.com/cmyq2s

http://prntscr.com/cmyqa8

Изменения должны коснуться только сайта Казахстана!

7 лет назад
scdima
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка портала

    Необходимо доработать портал. Внести изменения, исправить ошибки, дописать некоторые блоки. Движек самописный, оставили свои следы 4 программиста. Говорят сложно поддается корректировке. Необходим опытный, знающий, программист. Знание ООП, PHP, Java и других вещей необходимых для разработки проекта. Оплата ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с парсером

    Ищется программист способный поработать с парсером.  Задачи хорошие и объемные, есть с чем поработать.  Жду откликов. Свяжемся обсудим.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется программист для фиксации сайта

    $23

    1. Нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам  2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вот http://душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание функционала автоматического обновления прайс-листа ImageCMS

    Необходимо создать функционал для автоматического обновления прайс-листа интернет-магазина на ImageCMS. Прайсы в формате Excel, требуется чтобы была возможность автоматически обновлять стоимость и наличие. При этом название позиции в прайсе может не совпадать с названием позиции ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Правки на самописце

    [b]Доработки по сайту Нам нужен специалист, который сможет внести правки на сайт, добавить виджеты/попапы и исправить ошибки в мобильной версии. [/b] Необходимо сделать следующее. 1. Закрепить шапку(меню) сайта (название, телефон, имейл), чтоб перелистывая она оставалась. 3. Убрать лишние подразделы в одной ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад