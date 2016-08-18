$30
нужно перенести сайт с джумлы на вордпресс, страниц в индексе 700-750 примерно. Важно сохранить структуру сайта, чтоб не потерять трафик, дизайн сохранять не нужно.
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
нужно перенести сайт с джумлы на вордпресс, страниц в индексе 700-750 примерно. Важно сохранить структуру сайта, чтоб не потерять трафик, дизайн сохранять не нужно.
Добрый день. Необходимо сделать рекламные блоки с партнерскими ссылками в аякс скрипте, чтоб поисковые системы не видели эти блоки. Вывести на сайте рекламные блоки через AJAX и рассказать как это делается. 16 блоков ...
Перенести сайт с modx на wordpress. Страниц не много 30-40, может и меньше. Сохранить структуру, дизайн, все ссылки. В общем все.