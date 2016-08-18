Нужно было перенести сайт с движка МОДх на Вордпресс. Сергей выполнил работу качественно, сайт был полностью сохранен(структура, ссылки, дизайн), работу выполнил очень быстро, в течении суток. В след. раз буду обращаться к нему. Спасибо за работу.