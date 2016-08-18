Mikulsky

Сергей Mikulsky

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Перенести сайт с джумлы на вордпресс
JoomlaWordPress
Сергей грамотно поставил задачу. Коммуникация на высшем уровне. Рекомендую всем!
Евгений справился с заданием на УРА, требовалось перенести сайт с джумлы на вордпресс. Работой доволен, если понадобится еще что то сделать по сайтам, обращусь к нему.
Ответный отзыв
serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Перенос сайта с modx на wordpress
MODXWordPress
Все прошло отлично, спасибо Сергею за проект! Рекомендую как проверенного заказчика.
Нужно было перенести сайт с движка МОДх на Вордпресс. Сергей выполнил работу качественно, сайт был полностью сохранен(структура, ссылки, дизайн), работу выполнил очень быстро, в течении суток. В след. раз буду обращаться к нему. Спасибо за работу.
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