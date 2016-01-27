Нужно доработать дизайн существующего сайта. Сделать новую главную страницу и внести изменения на внутренних. А именно: 1. Настроить главную страницу сайта на WP. Шаблон Avada. Есть готовый эскиз в Moqups сделанный с учетом возможностей шаблона. 2. Найти, ...
- $400Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
1. Настроить главную страницу сайта на WP. Шаблон Avada. Есть готовый эскиз в Moqups сделаный с учетом возможностей шаблона. 2. Найти, настроить плагины и вывести на главную: [list][*]тесты [*]опросы [*]подписку [*]форму обратной связи [*]последние комментарии (Disqus)[/list]3. Настроить в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт только что перенесен с bluehost.com на fastvps.ru админами нового хостинга. Необходимо проверить работоспособность сайта на новом хостинге, чтоб спокойно сменить DNS. Плюс к этому настроить кэширование и бэкап на google disk.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
закрыть системные страницы + страницы пагинации закрыть рубрики закрыть теги закрыть внешние ссылки оформить списки в тексте статей исправить ошибку на 404 странице настроить свой сайд бар для каждой рубрики и еще разные мелочи... тема WP: Avada Ищу программиста на долгосрочную перспективу.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад