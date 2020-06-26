ActionScript 3.0 написать небольшую програмку

$14
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  2. Прикладное ПО
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Нужно закодить программу из 12 квадратиков с цифрами, находящимися в слотах, чтоб при нажатии на отдельный объект, они рандомно менялись местами. А также чтоб каждый из них можно было поменять местами и при попадании в свой слот, квадратик исчезал

5 лет назад
guest_15935048578023
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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