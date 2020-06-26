Переработать систему авторизации greenlight (ruby on rails)

$210
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  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки766 просмотров

Необходимо переписать систему авторизации и управление сессией в системе видеоконференций bigbluebutton. Для управления пользователями и комнатами используется web приложение greenlight, которое написано на ruby on rails. Система должна уметь авторизовывать по переходу в нее с ссылкой  примерно такого вида  - login.php?username=PetrSidorov&password=AnyPassword. Базу пользователей, greenlight по умолчанию держит в Postgresql. Также необходимо будет настроить синхронизацию этой БД с основной.

PostgreSQLRuby
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