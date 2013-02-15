Создать макеты для оформления витрины помещения

Приветствую всех!

Необходимо спроектировать и нарисовать макеты оформления витрины и некоторых элементов экстерьера отделения Компании по микро-кредитованию. Макеты необходимы в форматах (TIFF, AI, тп. - для передачи в Полиграфию).

Составляющие:

- вывеска над входом (логотип);

- лайт-бокс (логотип и слоган);

- стекла (будет нанесена пленка с графикой и текстом - основная работа);

У нас есть:

- векторный логотип компании;

- тексты для нанесения;

- фотографии экстерьера с улицы;

- размеры всех элементов.

Необходим человек из Киева для периодической работы,

желательно приезжать в наш офис для совместной работы и внесения поправок на месте,

рабочее место предоставляется, оплата сразу по факту выполнения.