Создать макеты для оформления витрины помещения

$100
Наружная рекламаЗавершен13 заявок259 просмотров
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Приветствую всех!

Необходимо спроектировать и нарисовать макеты оформления витрины и некоторых элементов экстерьера отделения Компании по микро-кредитованию. Макеты необходимы в форматах (TIFF, AI, тп. - для передачи в Полиграфию).

Составляющие:

- вывеска над входом (логотип);

- лайт-бокс (логотип и слоган);

- стекла (будет нанесена пленка с графикой и текстом - основная работа);

У нас есть:

- векторный логотип компании;

- тексты для нанесения;

- фотографии экстерьера с улицы;

- размеры всех элементов.

Необходим человек из Киева для периодической работы,

желательно приезжать в наш офис для совместной работы и внесения поправок на месте,

рабочее место предоставляется, оплата сразу по факту выполнения.

11 лет назад
showjumper
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
marooned
Ирина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Работа была выполнена качественно и быстро. Очень отзывчивый и понимающий с полуслова исполнитель. Рекомендую!
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