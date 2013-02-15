Создать макеты для оформления витрины помещения

Здравствуйте! Нам нужно нарисовать афишу формата А2 о мероприятии - проведении чемпионата по гандболу. Что мы представляем: полное описание, фотографии с прошлых соревнований. Какой должна быть афиша - нам представляется несколько вариантов: 1. Одна фотография, на которой ...
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Приветствую всех!
Необходимо спроектировать и нарисовать макеты оформления витрины и некоторых элементов экстерьера отделения Компании по микро-кредитованию. Макеты необходимы в форматах (TIFF, AI, тп. - для передачи в Полиграфию).
Составляющие:
- вывеска над входом (логотип);
- лайт-бокс (логотип и слоган);
- стекла (будет нанесена пленка с графикой и текстом - основная работа);
У нас есть:
- векторный логотип компании;
- тексты для нанесения;
- фотографии экстерьера с улицы;
- размеры всех элементов.
Необходим человек из Киева для периодической работы,
желательно приезжать в наш офис для совместной работы и внесения поправок на месте,
рабочее место предоставляется, оплата сразу по факту выполнения.
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