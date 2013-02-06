Здравствуйте Требуется создать макет плаката А1. Цель: реклама магазина настольных игр. Формат: А1 вертикальный. Пожелания: чисто, стильно, белый (светлый) фон. Просьба указывать стоимость в заявке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима Афиша для кульмассового мероприятия
Оплата - 500р
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