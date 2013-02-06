Смоделировать и вписать стенд под картины в фото

Есть несколько фото - первое - с образцом стенда, и еще десяток - с фотографиями, в которые такие стенды нужно вписать. Полагаю, что копать нужно в сторону camera match. Как раз отличная подработка начинающим 3D-шникам:) Ну или кто бы то ни был. Образцы фото прикрепил.

После работы и оплаты попрошу исходники.