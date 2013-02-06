Нарисовать вывеску-баннер и др.

Наружная рекламаЗавершен18 заявок257 просмотров
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1. Нужно нарисовать красивую вывеску-банер для магазина одежды.

Реальные размеры - 2 куска 736мм.(вертикаль) на 2м. (горизонталь)

Почему 2 куска?) - ширина печати принтера макс. 736мм. поэтому состоит из 2х кусков

Пример http://photo-plus.com.ua/images/b1.jpg

2. Нарисовать вывеску маленькую (при входе) размер 50 см. на 30 см. (Название, время работы, этаж...)

Пример http://www.centerofeurope.com.ua/works/bolero_1_man.jpg

3. Нарисовать вывеску 40 см. на 90 см.

http://www.kvest.in/wp-content/uploads/2012/05/magnolija.jpg

4. Придумать, нарисовать логотип для магазина

пример http://img.1kr.ua/news_files/news/4f5344cd/bf2bd0b9/1_203x326_23738_30a0ae041801f243d4145da2787513b813498_30a0ae041801f243d4145da2787513b879.jpg

все это должно быть в формате 200dpi CMYK EPS так написал мне человек который будет это все печатать - делать...

11 лет назад
imoriall
Виталий 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Всё суппер. спс
Все было легко:)
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