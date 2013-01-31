Дизайн-проект

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать рекламный щит на столбе. Ориентир стиля который мы хотим видеть прикреплен. Здесь же вы найдете фотографию "наш столб" и "наш столб 2". Просьба все ваши варианты прилагать именно к этой ...