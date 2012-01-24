# 1 — $ 50

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать рекламный щит на столбе. Ориентир стиля который мы хотим видеть прикреплен.

Здесь же вы найдете фотографию "наш столб" и "наш столб 2". Просьба все ваши варианты прилагать именно к этой фотографии.

На этом столбе необходима реклама дверей.

Логотип нашей компании также приложен.