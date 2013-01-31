Баннер на торце здания

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать рекламный щит на столбе. Ориентир стиля который мы хотим видеть прикреплен. Здесь же вы найдете фотографию "наш столб" и "наш столб 2". Просьба все ваши варианты прилагать именно к этой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры, нам необходим большой банер на торец нашего торгового дома на тему двери. Фотографию приложили, просьба ваши варианты прилагать именно к этой фотогарфии. Размеры банера 9х10 метров. Тематика рекламы - двери (межкомнатные). Логотип компании также приложен.
- Похожие заказы
- $50Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
1. Нужно нарисовать красивую вывеску-банер для магазина одежды. Реальные размеры - 2 куска 736мм.(вертикаль) на 2м. (горизонталь) Почему 2 куска?) - ширина печати принтера макс. 736мм. поэтому состоит из 2х кусков Пример http://photo-plus.com.ua/images/b1.jpg 2. Нарисовать вывеску маленькую (при входе) ...Завершен11 лет назад
Доброго вечера уважаемые дизайнеры. нужен человек для постоянной удаленной работы по созданию веба, полиграфии, наружки. портфолио плиз высылать в личку.Наружная реклама18 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Нам нужно быстро, до завтра, сделать макет флага-удочки. Т.З.: 1. Размеры и форма флага в приложении. (100х400) 2. Основа для дизайна тоже в приложении. Нужно примерно то же самое. 3. На флаге должна быть следующая информация: - логотип - ...Завершен11 лет назад
Нужно разработать макет для штендера. На тендере: Логотип Небольшой прайс Указатель Номер телефона Пишите цену и срокиЗавершен11 лет назад
- $30
Требуется разработать дизайн. Срок 1 день. Бюджет: 30$Завершен11 лет назад
Горизонтальный 4 на 2 метра.Завершен11 лет назад
- $100
Добрый день! Необходимо сделать три баннера наружной рекламы под открытие ТЦ на щит размером 6х3 метра. Идею одного из баннеров дам, два других надо придумать. Работа не столько руками, сколько "идейно", т.е. фантазией. В баннере надо донести главные мысли: ...Наружная реклама17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется дизайнер для выполнения разовых работ по создание рекламных макетов! 0952168982Наружная реклама18 заявокЗакрыт11 лет назад