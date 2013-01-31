Баннер на торце здания

$50
Наружная рекламаЗавершен9 заявок1013 просмотров
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#1$50

Уважаемые фрилансеры, нам необходим большой банер на торец нашего торгового дома на тему двери. Фотографию приложили, просьба ваши варианты прилагать именно к этой фотогарфии. Размеры банера 9х10 метров. Тематика рекламы - двери (межкомнатные). Логотип компании также приложен.

11 лет назад
vegaline05
Патимат 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 отзывов
Победитель конкурса
Festivart
Ольга 
38 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Festivart
Ольга 
38 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
#1
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