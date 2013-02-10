Сделать дизайн плаката 2000х3000 (4000)

Требуется сделать макет баннера для наружной рекламы. Предыдущий фрилансер не успевает. Для скептиков: можете посмотреть мой предыдущий проект по наружке, связаться с исполнителем и уточнить, что это действительно так, все обязательства перед ним выполнены, дело только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн наружной рекламы - плакат. Размеры: 2000х3000 или 4000 (что будет лучше смотреться)
Тема: продажа кухни, шкафы-купе, корпусная мебель.
Что должно быть:
- кухни из Белоруссии - /бренд/ ЗОВ
- кухни из Италии /флаг Италии/
- шкафы купе
- корпусная мебель
- мебель для ванных комнат
- индивидуальные проекты
- отличное качество
- приемлемые цены
- адрес
- телефон
- Похожие заказы
- $50Наружная реклама2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Двойной баннер 3х6 м. Подробное описание и все контакты по ссылке sites.google.com/site/doorhanirk/promo/naruzka/banner/ges Цена ваша. Предоплата возможна при предоставлении достойных примеров работ. Просьба не присылать ссылки на все портфолио, интересуют только примеры баннеров.Наружная реклама4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть несколько фото - первое - с образцом стенда, и еще десяток - с фотографиями, в которые такие стенды нужно вписать. Полагаю, что копать нужно в сторону camera match. Как раз отличная подработка начинающим 3D-шникам:) ...Завершен11 лет назад
- $50
Уважаемые фрилансеры, нам необходим большой банер на торец нашего торгового дома на тему двери. Фотографию приложили, просьба ваши варианты прилагать именно к этой фотогарфии. Размеры банера 9х10 метров. Тематика рекламы - двери (межкомнатные). Логотип компании ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать рекламный щит на столбе. Ориентир стиля который мы хотим видеть прикреплен. Здесь же вы найдете фотографию "наш столб" и "наш столб 2". Просьба все ваши варианты прилагать именно к этой ...Завершен11 лет назад
- $50
Надо сделать дизайн проект вывески парикмахерской, размер 0,7 х 2, 7 м, макет вывески (дизайн-проект) с указанием размеров, цвета, материала, крепежа и т.д.Наружная реклама16 заявокЗакрыт11 лет назад
1. Нужно нарисовать красивую вывеску-банер для магазина одежды. Реальные размеры - 2 куска 736мм.(вертикаль) на 2м. (горизонталь) Почему 2 куска?) - ширина печати принтера макс. 736мм. поэтому состоит из 2х кусков Пример http://photo-plus.com.ua/images/b1.jpg 2. Нарисовать вывеску маленькую (при входе) ...Завершен11 лет назад
Доброго вечера уважаемые дизайнеры. нужен человек для постоянной удаленной работы по созданию веба, полиграфии, наружки. портфолио плиз высылать в личку.Наружная реклама18 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Нам нужно быстро, до завтра, сделать макет флага-удочки. Т.З.: 1. Размеры и форма флага в приложении. (100х400) 2. Основа для дизайна тоже в приложении. Нужно примерно то же самое. 3. На флаге должна быть следующая информация: - логотип - ...Завершен11 лет назад
Нужно разработать макет для штендера. На тендере: Логотип Небольшой прайс Указатель Номер телефона Пишите цену и срокиЗавершен11 лет назад