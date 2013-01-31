Сделать баннер для наружки

Требуется сделать макет баннера для наружной рекламы.

Предыдущий фрилансер не успевает. Для скептиков: можете посмотреть мой предыдущий проект по наружке, связаться с исполнителем и уточнить, что это действительно так, все обязательства перед ним выполнены, дело только в нехватке его времени.

Оплата за доработанный и принятый руководителем баннер, т.е. могут быть потом какие-то исправления, но не концептуальные. Пишите свою цену.

Макет сложноватый, но интересный.

Описываю подробнее:

Есть новый торговый комплекс Vnukovo Outlet. Там будут продаваться стильные брендовые вещи со скидками. В России такого формата (outlet village) пока еще нет. Открытие комплекса 15 апреля. Баннеры нужны под наружку к открытию на билборды 3х6.

Посмотрите прикреплённую к проекту картинку. Там разорванный баннер. Запомните эту разорванную дырку.

Теперь идея баннера, что нужно будет рисовать:

Толпа девушек (вид сверху или сверху/сбоку) разрывает руками билборд с левой стороны. Как бы разрывает левую часть билборда. Под разорванным внизу - сумки/обувь/одежда/таблички c логотипами брендов/таблички SALE и пр. Они все тянут руки, толкаются, хотят дорвать билборд и добраться до вещей... :)

Другая часть билборда информативная:

- слоган "Разрываем представление о шоппинге"

- логотип

- адрес

- надпись "Открытие 15 апреля"