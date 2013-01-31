Двойной баннер 3х6 м

Наружная рекламаЗакрыт4 заявки181 просмотр
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Двойной баннер 3х6 м.

Подробное описание и все контакты по ссылке

sites.google.com/site/doorhanirk/promo/naruzka/banner/ges

Цена ваша.

Предоплата возможна при предоставлении достойных примеров работ.

Просьба не присылать ссылки на все портфолио, интересуют только примеры баннеров.

11 лет назад
BAIKAL-777
Вячеслав 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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