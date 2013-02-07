Нарисовать афишу

$33
Наружная рекламаЗакрыт23 заявки915 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нам нужно нарисовать афишу формата А2 о мероприятии - проведении чемпионата по гандболу.

Что мы представляем: полное описание, фотографии с прошлых соревнований.

Какой должна быть афиша - нам представляется несколько вариантов:

1. Одна фотография, на которой запечатлен яркий момент.

2. Коллаж из нескольких (может, пары) фотографий, поверх которых идет текстовая информация.

3...Вариант, который вы предлагаете.

Чего НЕ хотелось бы получить - неумелый фотошопный коллаж с эффектами а-ля 90-е на первых VHS. Нужная стильная работа, поэтому многое зависит от вашего портфолио.

За эту афишу предлагаю 1000 рублей.

11 лет назад
kariev
Чингиз 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
  • Похожие заказы

  • Нужно написать в векторе фразы

    1.Нужно 8 нижнеприведенных фраз написать красивым шрифтом (для мотошколы) в векторном варианте. Цвет - серый - такой как в прикрепленном логотипе. Фразы будут размещаться в квадратах 50/50 см. Методики обучения, используемые мотополицией США уже более 60-ти лет. Техники ...

    Наружная реклама8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн вывески для магазина подарков и бижутерии

    $100

    Нужно сделать горизонтальную вывеску, прямоугольник 3м x 0,6м На вывеске тематичную картинку и рядом название магазина (понятным, хорошо читаемым шрифтом) Подробное описание и фотографии магазина высылаю на почту - в заявке указывайте сразу e-mail. Формат сдачи: 2 варианта ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется дизайн плаката А1

    Здравствуйте Требуется создать макет плаката А1. Цель: реклама магазина настольных игр. Формат: А1 вертикальный. Пожелания: чисто, стильно, белый (светлый) фон. Просьба указывать стоимость в заявке.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Реклама в каталоге

    Необходим макет рекламы для размещения в глянцевом журнале. Формат А4. Проект очень срочный. Необходимо подготовить макет в течении дня и доработать завтра к обеду. Необходим исполнитель который будет работать до окончательного результата, все время будет ...

    Наружная реклама8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет баннера для фасада офиса

    Необходимо разработать макет баннера для фасада офиса оконной компании. Размер баннера: высота 2570 ширина 2100 Всю информация и примерный стиль оформления дам. Рассматриваю только ответы с указанием цены, сроков и примеров ваших работ.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать дизайн плаката 2000х3000 (4000)

    $50

    Необходимо сделать дизайн наружной рекламы - плакат. Размеры: 2000х3000 или 4000 (что будет лучше смотреться) Тема: продажа кухни, шкафы-купе, корпусная мебель. Что должно быть: - кухни из Белоруссии - /бренд/ ЗОВ - кухни из Италии /флаг Италии/ - шкафы купе - ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать баннер для наружки

    $50

    Требуется сделать макет баннера для наружной рекламы. Предыдущий фрилансер не успевает. Для скептиков: можете посмотреть мой предыдущий проект по наружке, связаться с исполнителем и уточнить, что это действительно так, все обязательства перед ним выполнены, дело только ...

    Наружная реклама2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад