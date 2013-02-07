1.Нужно 8 нижнеприведенных фраз написать красивым шрифтом (для мотошколы) в векторном варианте. Цвет - серый - такой как в прикрепленном логотипе. Фразы будут размещаться в квадратах 50/50 см. Методики обучения, используемые мотополицией США уже более 60-ти лет. Техники ...
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Здравствуйте!
Нам нужно нарисовать афишу формата А2 о мероприятии - проведении чемпионата по гандболу.
Что мы представляем: полное описание, фотографии с прошлых соревнований.
Какой должна быть афиша - нам представляется несколько вариантов:
1. Одна фотография, на которой запечатлен яркий момент.
2. Коллаж из нескольких (может, пары) фотографий, поверх которых идет текстовая информация.
3...Вариант, который вы предлагаете.
Чего НЕ хотелось бы получить - неумелый фотошопный коллаж с эффектами а-ля 90-е на первых VHS. Нужная стильная работа, поэтому многое зависит от вашего портфолио.
За эту афишу предлагаю 1000 рублей.
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