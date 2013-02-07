Здравствуйте!

Нам нужно нарисовать афишу формата А2 о мероприятии - проведении чемпионата по гандболу.

Что мы представляем: полное описание, фотографии с прошлых соревнований.

Какой должна быть афиша - нам представляется несколько вариантов:

1. Одна фотография, на которой запечатлен яркий момент.

2. Коллаж из нескольких (может, пары) фотографий, поверх которых идет текстовая информация.

3...Вариант, который вы предлагаете.

Чего НЕ хотелось бы получить - неумелый фотошопный коллаж с эффектами а-ля 90-е на первых VHS. Нужная стильная работа, поэтому многое зависит от вашего портфолио.

За эту афишу предлагаю 1000 рублей.