Нужно написать в векторе фразы

1.Нужно 8 нижнеприведенных фраз написать красивым шрифтом (для мотошколы) в векторном варианте. Цвет - серый - такой как в прикрепленном логотипе.

Фразы будут размещаться в квадратах 50/50 см.

Методики обучения, используемые мотополицией США уже более 60-ти лет.

Техники вождения, преподаваемые в ведущих мотоинститутах: Английское Агенство по Стандартам вождения (DSA), институт Advance Moto (IAM) и BikeSafeLondon (BSL).

Привлечение к обучению сертефицированных инструкторов из Британии.

Признанная ведущими страховыми компаниями система обучения.

Авторские учебники, разработанные специалистами школы.

Обучение системам вождения OSM-PSL и IPSGA, которые по статистике снижают риск попадания в аварию на 90%!

Видеолизированный тренинг городского вождения Become an advanced pilot (BAP)

Тренировки на западных треках.

2.Следующую фразу нужно также написать в векторном варианте красивым шрифтом но уже красным цветом, также присутствующим на лого. Размещатся будет на площади длиной 100 см и шириной 50 см.

Дай своему мотоциклу навыки, которые он заслуживает!

К логотипу, который прилагается нужно добавить в векторе следующую информацию.

motoshkola.com.ua

(044) 362-00-83, (093) 66-99-555, (096) 251-51-51

эта информация должна размещатся под логотипом черным цветом.