Нужно написать в векторе фразы

Нужно сделать горизонтальную вывеску, прямоугольник 3м x 0,6м На вывеске тематичную картинку и рядом название магазина (понятным, хорошо читаемым шрифтом) Подробное описание и фотографии магазина высылаю на почту - в заявке указывайте сразу e-mail. Формат сдачи: 2 варианта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Нужно 8 нижнеприведенных фраз написать красивым шрифтом (для мотошколы) в векторном варианте. Цвет - серый - такой как в прикрепленном логотипе.
Фразы будут размещаться в квадратах 50/50 см.
Методики обучения, используемые мотополицией США уже более 60-ти лет.
Техники вождения, преподаваемые в ведущих мотоинститутах: Английское Агенство по Стандартам вождения (DSA), институт Advance Moto (IAM) и BikeSafeLondon (BSL).
Привлечение к обучению сертефицированных инструкторов из Британии.
Признанная ведущими страховыми компаниями система обучения.
Авторские учебники, разработанные специалистами школы.
Обучение системам вождения OSM-PSL и IPSGA, которые по статистике снижают риск попадания в аварию на 90%!
Видеолизированный тренинг городского вождения Become an advanced pilot (BAP)
Тренировки на западных треках.
2.Следующую фразу нужно также написать в векторном варианте красивым шрифтом но уже красным цветом, также присутствующим на лого. Размещатся будет на площади длиной 100 см и шириной 50 см.
Дай своему мотоциклу навыки, которые он заслуживает!
К логотипу, который прилагается нужно добавить в векторе следующую информацию.
(044) 362-00-83, (093) 66-99-555, (096) 251-51-51
эта информация должна размещатся под логотипом черным цветом.
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