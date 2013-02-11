Дизайн вывески для магазина подарков и бижутерии

$100
Наружная рекламаЗавершен19 заявок241 просмотр
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Нужно сделать горизонтальную вывеску, прямоугольник 3м x 0,6м

На вывеске тематичную картинку и рядом название магазина (понятным, хорошо читаемым шрифтом)

Подробное описание и фотографии магазина высылаю на почту - в заявке указывайте сразу e-mail.

Формат сдачи: 2 варианта макета + небольшие доработки по выбранному (если потребуется)

11 лет назад
ToMillion
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
igorsupersrost
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Все быстро и четко по ТЗ, учел все пожелания. Скорость работы приятно удивила. Рекомендую!
Приятно работать с Антоном.Подробное, внятное ТЗ. Советую сотрудничество!
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