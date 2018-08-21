Настроить передачу данных с лендинга в сервис емаил рассылки через апи. И другие мелкие настройки: типа ява-цели в метрике, маска на форму телефона и проч. Все это у нас настроено на ...
CSS / JS миксер/bundle (ООП фреймоврк)
Есть массив из JS и CSS файлов, которые далее подгружают на страницу несколько файлов.
Надо сделать миксер из файлов что бы на выходе подгружался бы один файл.
Можно использовать пабликовое решение.
Детали в ЛС.
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