Доработки по сайту

Есть массив из JS и CSS файлов, которые далее подгружают на страницу несколько файлов. Надо сделать миксер из файлов что бы на выходе подгружался бы один файл. Можно использовать пабликовое решение. Детали ...
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