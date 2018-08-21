Доработки по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок134 просмотра

Надо 

Прикрутить к сайту на WP+LifterLMS оплату через Яндекс

WordPress
7 лет назад
ilyaduboww
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров