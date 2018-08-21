Нужно доработать систему тикетов, а именно Добавляем таблицу “предприятия”, в которой поля id, и настроек есть для каждого предприятия а также есть поле parent - в нулевом предприятии, верхнем - оно нулевое, все предприятия ниже входят в верхнее.в таблицы hl1_settings, hl1_theme,hl1_users добавить поле “id предприятия”. Т.е. идея такова, что пользователь входит в определенное предприятие, например, ent1, у него есть доступ только к настройкам, которые относятся к этому предприятию и его субпредприятиям, он может создать тикет только по Отделам этого предприятия и его субпредприятиям.Всем пользователям добавляем настройки видеть субпредприятия создание\управление субпредприятиемперенос тикетовуправление\перенос пользователей субпредприятимидоступ к настройкамназначить исполнителясменить\добавить исполнителя изменить дедлайнудалить тикет (удаление везде выключено)архивировать тикеткомментировать тикетысотрудник (да\нет) руководитель предприятия (да\нет) - просто пользователь видит только свои тикеты, где он исполнитель.оповещать о тикетах субпредприятий (только для руководителя)видеть субпредприятия.у пользователя есть возможность выставлять настройки пользователям субпредприятий (или своего, если у него есть доступ), но права он может дать только те, что есть у него, т.е. если “Удаление тикетов” нету, то и дать его он никому не можетДобавить поле DeadLine в тикет, соответственно, и в таблицу hl1_theme, т.е. значение даты, до которой нужно задачу выполнить.Добавить исполнителя в тикет, выбираем из списка логинов, которые входят в предприятие, в котором создается тикет , выбор нескольких, т.е. выбрать галочками, записывать исполнителей в тикет, соответственно, тоже в в таблицу hl1_theme добавляем поле для записи исполнителя этой задачи, желательно, записывать hl1_users.id через разделитель.Добавить в таблицу пользователей телеграмм - телефон или логин, для оповещения, выводить его в настройки пользователя и при регистрации и изменении пользователя и при создании и сделать обязательным для заполнения.Добавить в таблицу пользователей matrix адрес для оповещения, выводить его в настройки пользователя и при регистрации и изменении пользователя и при создании. (матрикс сервер пока только в проекте, поэтому, пока только делаем логин, а оповещение будет позже)Почту же в таблице пользователей и в настройках пользователя и при регистрации и при создании и при редактировании оставить, но сделать необязательнойПользователю нужно добавить кнопку - мои тикеты, показываем тикеты, где он исполнитель и кнопку - все тикеты - это все доступные ему тикеты по всем доступным предприятия.по всему списку тикетов нужен фильтр по всем полям с возможностью макроподстановки, типа как имя файла в командной строке (* и ?) или поиск подстроки в SQL %подстрока%.добавить api телеграма и оповещать пользователей по телеграммудобавить api matrix для оповещения (пока не нужно)Оповещение - его нужно переделать полностью. Оповещать нужно всех затронутых пользователей: - Оповещать нужно и на телеграм и на почту и на matrix , если он указан, в дальнейшем, мы, возможно, оставим только matrix, но пока на телеграмм - обязательно, на matrix, если он указан у пользователя.оповещение на почту тоже оставить, если почта у пользователя указана. - При создании пользователя - его нужно оповестить об этом сразу и всех руководителей, которым доступно это предприятие - При создании тикета - оповестить нужно создавшего тикет, если указан исполнитель, то исполнителя и всех руководителей, которым доступно это предприятие. - При установке deadline - оповестить нужно исполнителей и всех руководителей, которым доступно это предприятие, если создатель тикета не является сотрудником, то его тоже. - При установке исполнителя - - оповестить нужно исполнителей и всех руководителей, которым доступно это предприятие, если создатель тикета является руководителем, то его тоже. - При ответе на тикет - оповестить нужно исполнителей и всех руководителей, которым доступно это предприятие, если создатель тикета не является сотрудником, то и его тоже. Оповещать необходимо каждого пользователя и всеми возможными для него методами (телеграмм, джаббер, почта)В системе необходимо сразу предусмотреть API аунтефикации пользователей - передаем логин и строку пароля - на выходе получаем какой-либо ответ (xml, json) с параметрами пользователя .

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