Доработать сайт

Есть сайт http://www.hitechapps.net/

Нужно настроить главную страницу (разработать несколько слайдеров, отображение сервисов и прочее). На главной странице нужно отобразть сервисы, портфолио (может быть как в шаблоне), опыт в индустриях (INDUSTRIES, пример https://www.intellectsoft.net/), про компанию.

Сделать рубрики в меню по сервисах, настроить страницы для каждого сервиса и наполнить контентом (сайт-донор https://evincedev.com/web-development-services/). Не подробно, а кратко для каждого сервиса.

Контент переносим полностью по необходимому сервису.

Использовать шаблон по максимуму.

Основные сервисы

Web application (пример контента https://www.dreamsoft4u.com/index.php)

Mobile App development (пример контента

https://www.dreamsoft4u.com/index.php)

Enterprise software (https://www.trigent.com/services/enterprise-adm/)

Cloud services (контент отсюда https://www.dreamsoft4u.com/index.php)

QA & testing (контент пример http://www.diaspark.com/quality-assurance-testing/)

Все должно выглядить органично.

Доступен каждый день после 20:00 по Киеву (только viber)

Оплата на карту украинського банка (лучше Приват)