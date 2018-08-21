Нужно создать систему для онлайн тестирования с активацией теста по ключу. Тест внутри себя содержит много тестов и генерирует общую сводку и отчет по каждому прошедшему.
Доработки на сайте
Есть доработка по сайту https://vektor-c.ru/
Какие работы нужно выполнить:
1 Перейти на другую редакцию Битрикс. Сейчас у клиента «Стандарт», перейти на «Бизнес»
2 Раз в неделю нужна выгрузка номенклатуры товара с головного сайта www.ssd.ru на сайтhttps://vektor-c.ru/ (там есть прайс-листы), в этой выгрузке будет учитываться изменение наименования товара, характеристика (артикул), документы, цены, наличие;
-При выгрузке товаров сверять наименование по артикулу, так как наименование на головном сайте может изменяться, а вот артикул останется прежним;
-Убрать из наименования товаров слово «Москва»;
3 Настройка выгрузки остатков из 1С «Торговля и склад. Версия 8» (общие, резерв, свободные). (файл выгрузки должны предоставить)
4 Настройка отображения типов цен.
-При указании стоимости товара приписывать, что цена "Без НДС", т.к. в прайсах цены указаны без НДС;
5 Настройка надписи «Наличие уточняйте у специалиста», если товара нет на складе.
6 Добавление адреса электронной почты в поле «Заказать звонок».
Сумма: 14000 руб.
Напишите срок, за который готовы выполнить доработки и согласны ли Вы с указанной суммой. Если есть какие-то примеры работ на Битриксе, желательно их показать.
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