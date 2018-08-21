Доработки на сайте

Есть доработка по сайту https://vektor-c.ru/

Какие работы нужно выполнить:

1 Перейти на другую редакцию Битрикс. Сейчас у клиента «Стандарт», перейти на «Бизнес»

2 Раз в неделю нужна выгрузка номенклатуры товара с головного сайта www.ssd.ru на сайтhttps://vektor-c.ru/ (там есть прайс-листы), в этой выгрузке будет учитываться изменение наименования товара, характеристика (артикул), документы, цены, наличие;

-При выгрузке товаров сверять наименование по артикулу, так как наименование на головном сайте может изменяться, а вот артикул останется прежним;

-Убрать из наименования товаров слово «Москва»;

3 Настройка выгрузки остатков из 1С «Торговля и склад. Версия 8» (общие, резерв, свободные). (файл выгрузки должны предоставить)

4 Настройка отображения типов цен.

-При указании стоимости товара приписывать, что цена "Без НДС", т.к. в прайсах цены указаны без НДС;

5 Настройка надписи «Наличие уточняйте у специалиста», если товара нет на складе.

6 Добавление адреса электронной почты в поле «Заказать звонок».

Сумма: 14000 руб.

Напишите срок, за который готовы выполнить доработки и согласны ли Вы с указанной суммой. Если есть какие-то примеры работ на Битриксе, желательно их показать.