Доработки на сайте

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Есть доработка по сайту https://vektor-c.ru/ 

Какие работы нужно выполнить: 

1 Перейти на другую редакцию Битрикс. Сейчас у клиента «Стандарт», перейти на «Бизнес» 

2 Раз в неделю нужна выгрузка номенклатуры товара с головного сайта www.ssd.ru на сайтhttps://vektor-c.ru/ (там есть прайс-листы), в этой выгрузке будет учитываться изменение наименования товара, характеристика (артикул), документы, цены, наличие; 

-При выгрузке товаров сверять наименование по артикулу, так как наименование на головном сайте может изменяться, а вот артикул останется прежним; 

-Убрать из наименования товаров слово «Москва»; 

3 Настройка выгрузки остатков из 1С «Торговля и склад. Версия 8» (общие, резерв, свободные). (файл выгрузки должны предоставить) 

4 Настройка отображения типов цен. 

-При указании стоимости товара приписывать, что цена "Без НДС", т.к. в прайсах цены указаны без НДС; 

5 Настройка надписи «Наличие уточняйте у специалиста», если товара нет на складе. 

6 Добавление адреса электронной почты в поле «Заказать звонок». 

Сумма: 14000 руб.

Напишите срок, за который готовы выполнить доработки и согласны ли Вы с указанной суммой. Если есть какие-то примеры работ на Битриксе, желательно их показать.

7 лет назад
project2web
Елизавета 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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