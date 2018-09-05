Сделать бэкенд фильтра на Prestashop 1.6.1.18 по новой верстке

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Завершен3 заявки169 просмотров

на сайте dev.f2parts.com 

нужно сделать следующие задачи в админке и по бэкенду 

1. Нужно, чтобы значения из таблицы с атрибутами, которые грузятся на сервер в таблице, присваивались к товару вот в эти поля prntscr.com/kfkxxd  

2. Список фильтров prntscr.com/kfkyxr должен формироваться автоматически из всех характеристик внутри категории 

3. Нужно добавить функционал к фильтру, чтобы в нем можно было удалять или добавлять характеристику внутри конкретной категории (характеристики берутся из всех товаров в этой категории). 

4. Фильтры должны работать с зависимостью минимум 5 выбранных фильтров одновременно 

5. Строго закрепленные фильтры с характеристиками Производители и Модели выводится всегда в самом вверху 

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PrestaShop
7 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$450
7 дней
Валерий, специалист высокого уровня! Четко задал вопросы по задаче, правильно выполнил задание и показал как этим пользоваться, спасибо, рекомендую!
Все отлично. Четкое задание. Дружественная коммуникация. Оплата в срок. Рекомендую

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gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад