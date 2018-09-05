Сделать бэкенд фильтра на Prestashop 1.6.1.18 по новой верстке

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нужно сделать следующие задачи в админке и по бэкенду

1. Нужно, чтобы значения из таблицы с атрибутами, которые грузятся на сервер в таблице, присваивались к товару вот в эти поля prntscr.com/kfkxxd

2. Список фильтров prntscr.com/kfkyxr должен формироваться автоматически из всех характеристик внутри категории

3. Нужно добавить функционал к фильтру, чтобы в нем можно было удалять или добавлять характеристику внутри конкретной категории (характеристики берутся из всех товаров в этой категории).

4. Фильтры должны работать с зависимостью минимум 5 выбранных фильтров одновременно

5. Строго закрепленные фильтры с характеристиками Производители и Модели выводится всегда в самом вверху

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