Нужно создать систему для онлайн тестирования с активацией теста по ключу. Тест внутри себя содержит много тестов и генерирует общую сводку и отчет по каждому прошедшему.
Задание на разработку сайта-справочника
Цель: Дать доступ ограниченному кругу лиц к коммерческой тайне, без возможности её дальнейшего распространения третьим лицам
Задача: Создать сайт с несколькими разделами под загружаемые из Excel файлы.
Один файл один раздел. Данные из файлов хранить в MySQL. При изменении
данных в файле Excel и его перезагрузке на сайт, старые данные
удаляются.
Разделы
Просмотр данных: Представляет собой таблицу, аналогичную загружаемой в Excel. Первая строчка с данными файла Excel является заголовком таблицы и фильтром по части искомого выражения в столбце.
Таблица выводится в модальное окно браузера, из интерфейсов допускаются только полосы прокрутки (заголовок окна, меню и прочее должно быть скрыто, если браузер не допускает скрытие, то окно не должно выводится с соответствующим предупреждением и рекомендуемым браузером). Закрытие окна должно производиться нестандартным методом.
При активности данного окна, должна быть невозможна работа всех клавиш (в том числе функциональных) и их сочетаний на клавиатуре (в том числе и экранной) и правая кнопка мыши, за некоторым исключением. Навигация по
окну производится скролом и левой кн. мыши.
Исключения блокировки:
1. В фильтрах разрешен ввод с текстового и цифрового блока и комбинации Ctrl+c и Ctrl+v
2. Разрешено выделять и копировать с помощью пр. кн. мыши или комбинации
Ctrl+c одной ячейки под курсором мыши. Выделение и копирование нескольких ячеек не допускается
Админка: Служит для ввода данных пользователей их логинов паролей, определения доступов к разделам (одному или нескольким) в т.ч. к админке. Из админки производим загрузку данных на сайт из Excel (кол-во столбцов произвольное),
добавление/удаление разделов (каждый раздел имеет свое наименование, задаваемое в админке). Окно - стандартное окно браузера.
Данные пользователя: Имя, Фамилия, e-mail, логин/пароль, дата/время последнего входа, активность в данный момент.
Доступ
Доступ к данным производится при помощи 2-х факторной авторизации. 1-я логин пароль, 2-я на почту пользователю в виде произвольного 8 символьного набора [a-Z][0-9]
Пользователь после входа видит только Наименования разделов в виде ссылок в модальном окне (такое-же как при просмотре данных справочника) и должен иметь доступ только к тем разделам, что ему были разрешены в админке. В случае попытки входа по прямой ссылке, после авторизации, в закрытый для пользователя раздел, должно отправляться оповещение всем пользователям, у которых есть доступ к админке
Cрок до 14 дней, без поддержки, без использования CMS, только чистый PHP+JS допускаются сторонние известные классы, объекты и фрэймворки, перед разработкой согласование используемых классов/объектов/фрэймворков с ссылкой на них.
Код не должен содержать известных уязвимостей и уязвимостей связанных с разработкой проекта.
Проект должен быть свободным от прав на интеллектуальную собственность со стороны третьих лиц.
Все права интеллектуальной собственности на проект и право исключительного использования передаются заказчику.
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