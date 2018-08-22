Нужно создать систему для онлайн тестирования с активацией теста по ключу. Тест внутри себя содержит много тестов и генерирует общую сводку и отчет по каждому прошедшему.
Сайт обменник
Добрый день, необходимо сделать копию сайта https://ww-pay.com/
Должна быть сделана также админ панель интуитивно понятная и простая
Заявки фрилансеров
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