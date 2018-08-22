Синхронизация между тремя базами УТ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

Нужно выводить все продажи в одну новую чистую базу УТ с функционалом отчетов по всем трем  

Все базы обновлены до УТ 11.4 

Добавить внесение продаж за нал, внесение расходов и включение в основные отчеты о продажах и расходах по всем трем  

Веб-интерфейс для удаленного доступа к базе отчетов 

Архив с базами выложим на файлообменник 

Предоплат нет, оплата только по факту выполненной работы

7 лет назад
fafewa
Андрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров