Синхронизация между тремя базами УТ

Нужно выводить все продажи в одну новую чистую базу УТ с функционалом отчетов по всем трем

Все базы обновлены до УТ 11.4

Добавить внесение продаж за нал, внесение расходов и включение в основные отчеты о продажах и расходах по всем трем

Веб-интерфейс для удаленного доступа к базе отчетов

Архив с базами выложим на файлообменник

Предоплат нет, оплата только по факту выполненной работы